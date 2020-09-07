Netflix, RTÜK'ün kararını yerine getirdi, o diziyi çıkardı
Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte Netflix minnoşları Türkiye kataloğundan kaldırdı. Dizi Türkiye'de yayına girmeyecek
|07 Eylül 2020 15:26
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Netflix'in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararına uyarak çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkardığı öğrenildi.
RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri... Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.
Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi kataloğundan çıkardı. Film, Türkiye'de yayına girmeyecek.
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