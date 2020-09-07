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Netflix, RTÜK'ün kararını yerine getirdi, o diziyi çıkardı

Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte Netflix minnoşları Türkiye kataloğundan kaldırdı. Dizi Türkiye'de yayına girmeyecek
 07 Eylül 2020 15:26
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Netflix, RTÜK'ün kararını yerine getirdi, o diziyi çıkardı

Netflix'in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararına uyarak çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkardığı öğrenildi.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri... Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun kataloğundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi kataloğundan çıkardı. Film, Türkiye'de yayına girmeyecek.
Anadolu Ajansı
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