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Yetkisi değişen hakim ve savcılar için uzaktan meslek içi eğitim başladı

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, eğitimlerin 22 Eylül'e kadar süreceğini, 10'u hakimlik, 2'si savcılık alanındaki 12 dersin uzaktan eğitim yöntemiyle katılımcılara sunulacağını bildirdi
 07 Eylül 2020 16:05
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Yetkisi değişen hakim ve savcılar için uzaktan meslek içi eğitim başladı

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yetkisi değişen hakim ve savcılara yönelik uzaktan meslek içi eğitim programı başlatıldığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 17 Temmuz'daki yetki kararnamesi kapsamında ilk defa yetkilendirilen ya da yetkileri değişen hakimler ile savcılara ihtiyaç duyulan alanlarda uzaktan meslek içi eğitim programı düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığınca bugün başlatılan eğitimlerin 22 Eylül'e kadar süreceğini kaydeden Özdemir, 10'u hakimlik, 2'si savcılık alanındaki 12 dersin uzaktan eğitim yöntemiyle katılımcılara sunulacağını aktardı.

Özdemir, duruşma savcılarına yönelik "Cumhuriyet Savcısının Ceza Yargılamasında Duruşma Aşamasına İlişkin Görevleri" ile "7242 Sayılı Kanunla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler ve İnfaz Savcılığı Uygulamaları", yetkileri değişen hakimlere yönelik ise "Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları", "İş Mahkemesi Uygulamaları", "İcra Mahkemesi Uygulamaları", "Kadastro Mahkemesi Uygulamaları", "Tüketici Mahkemesi Uygulamaları", "Asliye Ceza Mahkemesi Uygulamaları", "Sulh Hukuk Mahkemesi Uygulamaları", "Aile Mahkemesi Uygulamaları", "Asliye Hukuk Mahkemesi Uygulamaları" ve "İnfaz Hakimliği Uygulamaları" konulu derslerin, "uzem.taa.gov.tr" adresinden izlenebileceğini ifade etti.

Her eğitim için, yapılacağı tarihte katılımcılara cep telefonlarından uzaktan eğitimin verileceği sınıfa ilişkin bağlantı linki gönderileceğini belirten Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Adalet Akademisi, 'Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim' sloganı ile gerek meslek öncesi hakim ve savcı adaylarının mesleğe hazırlanması gerekse mesleğin içerisinde olan hakim ve savcılara ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları planlayarak ihtiyaca cevap verebilme amacını taşıyor. Türkiye Adalet Akademisinde eğitim faaliyetlerimizi, aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet alanında hizmet içi eğitimler ile yabancı ülkelerin hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört ana alanda sürdürüyoruz. Amacımız, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanlarıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklere haiz hakim ve savcıların görev yapmalarını sağlamak."

Muhittin Özdemir, eğitimlere, 601 hakim ve savcının kayıt yaptırdığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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