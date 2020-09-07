Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı

KPSS SONRASI TREND OLDU... İŞTE O TABLO Bugün yapılan KPSS'deki sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan Kur'an Okuyan Kız tablosu vardı. Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan biri Osman Hamdi Bey ve ünlü tablosu oldu.