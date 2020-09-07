1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okula TV stüdyosu kurdular

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okula kurulan TV stüdyosundan yapılacak yayınlarla anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere eğitim desteği verilecek.
 07 Eylül 2020 16:38
Yazdır
Okula TV stüdyosu kurdular

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okula kurulan TV stüdyosundan yapılacak yayınlarla anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında kurulan TV Stüdyolarında öğrencilere yönelik yayınlar başladı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte kanalın dönem açılış programında ilk derse katıldı. Vali Balcı, öğrencileri geleceğe hazırlanırken hangi şartlarda olurlarsa olsunlar her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Dijital teknolojiden yararlanarak öğrencilerimize destek veriyoruz. Onlar da bu altın fırsatı çok iyi değerlendirsinler. Yüz yüze eğitimin başlaması halinde de Eğitim Tokat TV'nin yayınlarına devam edecek" dedi.

Zor şartlarda da olsa fedakar öğretmenlerin devletin imkanlarını kullanarak öğrencilere ulaşmaya çalıştığına dikkat çeken Vali Balcı, "Bu önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu altın fırsatı kaçırmasınlar. Amacımız dijital teknolojiden yararlanarak öğrencilerimize destek vermek. Zor şartlarda da olsa öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz " diye konuştu. Vali Balcı, ayrıca kanala abone olup, dersleri takip eden öğrencilere yaprak test desteği sağlanacağını, öğrencilere testlerinin PTT aracılığıyla ulaştırılacağını sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarlada online ders
06 Eylül 2020 09:41		 'Bakanlığımız öğrencilerin sağlığı için gerekli önlemleri aldı'
03 Eylül 2020 16:01
Akıllı tahtalar uzaktan eğitimde kullanılacak
26 Ağustos 2020 16:50		 Öğretmenlere yönelik 'Ölçme Değerlendirme Günleri' başladı
24 Ağustos 2020 12:16
Ders kitapları okullara dağıtıldı
23 Ağustos 2020 10:45		 İstanbul'da okullarda 21 Eylül provası
20 Ağustos 2020 15:48
Öğretmenler 'cerrahi maske üretim makinesi' yaptı
10 Temmuz 2020 17:14		 Van İl MEM'den İngilizce öğrenimine yeni boyut
09 Temmuz 2020 22:59
Öğrenciler yaşadıkları şehri seçmeli dersle öğrenecek
22 Haziran 2020 22:23		 Virüs tedavisi gören gençler ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
20 Haziran 2020 09:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor17:16 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:14 - Tarım işçilerine tokat atan iki kişiye adli kontrol17:10 - Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı17:05 - Eski Vekil 15 Temmuz'dan 2 gün sonra suikasta uğradığını açıkladı17:02 - Motorine 21 kuruş indirim
16:53 - İzolasyonda olması gerekiyordu, tatile giderken yakalandı16:46 - Bakan Varank frene sert bastı, spin atıp pistten çıktı16:45 - Vakaların arttığı ilde kamu kurumlarına girişte 'HES kodu' istenecek16:38 - Okula TV stüdyosu kurdular16:30 - 3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi16:24 - Güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracını soydu
16:19 - Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı16:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:05 - Yetkisi değişen hakim ve savcılar için uzaktan meslek içi eğitim başladı15:58 - Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü15:46 - Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması
15:36 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Engelli ve kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Güvenlik filesi 1
kodloca 1
kırmızı oda 2
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
the land of legends hazırlık turnuvası 1
kumbara 1
diş ağrısı 1
haşhaş 2
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam