Motorine 21 kuruş indirim
Motorin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı
|07 Eylül 2020 17:02
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirimEPGİS (@trepgis) September 7, 2020
08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 21 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
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