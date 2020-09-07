1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Vekil 15 Temmuz'dan 2 gün sonra suikasta uğradığını açıkladı

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, katıldığı bir programda 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra suikasta uğradığını açıkladı
 07 Eylül 2020 17:05
Yazdır
Eski Vekil 15 Temmuz'dan 2 gün sonra suikasta uğradığını açıkladı

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, katıldığı bir programda 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra suikasta uğradığını açıkladı.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir programın konuğu oldu.

Programda açıklamalarda bulunan işadamı Murat Demir, "Kastamonu halkının sorunlarıyla her zaman yakından ilgileniyorum. Bu konuda çok hassasım. 'Vekilliği bitti, bıraktı' dedirtecek birisi değilim, o karakteri de asla taşımam. Bundan sonraki süreçlerde de Kastamonu ile bağımın kopması mümkün değil" dedi.

"Suikastten kurtuldum"

Kastamonu için yola çıkan bir milletvekili olduğunu söyleyen Demir, "Kastamonu için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bedel ödemem gerekiyorsa bedel de ödemeye hazırım. Çok önemli bir şeyi ilk kez buradan söyleyeceğim. Çünkü ağzı olan konuşuyor, neyin ne olduğunu bilmiyor. Murat Demir, 15 Temmuz sürecinde, iki gün sonra çok çok önemli büyük bir suikasttan kendi becerisiyle kurtulmuştur. Bunu ilk defa söylüyorum. 15 Temmuz sonrasında, 17 Temmuz akşamı gece Cumhuriyet Meydanı'nda idik. Saat 01.30'da ağabeyim ve danışman arkadaşımız ile birlikte plan yaptık. Oradan Şenpazar, Cide ve Ağlı'ya uğrayalım, oradan gece sabaha karşı eve gideriz diye... Seydiler'i geçip, Ağlı'ya doğru ilerlerken, bir mermer ocağı vardır bilirsiniz, oraya yaklaştığımızda 3 sivil kişi ellerinde ışıklarla bizi çevirdi. Arabayı mermer ocağının tam ağzına çektirdiler. Bir tanesi geldi ve dedi ki, Ağlı'nın girişinde ölümcül bir trafik kazası var, buradan geçmeniz lazım. Bize mermer dağ yolunu gösterdiler. Buradan giderseniz Ağlı'ya varırsınız dediler. Bu kişiler sivildi, benim bir anda kafamda başka şeyler oluştu. O anda biraderin sırtına vurdum ve 'hızlıca dön' dedim. Yolun ortasından şarampole girerek geri döndük ve insanlar peşimizden koşuyordu. Daha sonra dönemin Emniyet Müdürü'nü aradığımda Emniyet Müdürü telefonunu açmadı. Uzunca bir süre aradım ve açmadı. Bölgeden oldukça uzaklaştık ve kulakları çınlasın Yavuz Albayı aradım. Durumu izah ettim. Anında ekip gönderdi ve insanlar oradan yok oldular. Sonuçta bir trafik kazası da o gece olmamış. Bizi dağ yoluna soksalardı orada infaz edeceklerdi. Bu olay 17 Temmuz'da oldu. Murat Demir buralardan dönmüştür" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
07 Eylül 2020 15:36		 Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü
07 Eylül 2020 14:51
Erdoğan: Yemekli düğünlerden vazgeçin!
07 Eylül 2020 14:08		 'Katma değerli üretime ve istihdama dayalı büyümeye devam ediyoruz'
07 Eylül 2020 13:54
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek
07 Eylül 2020 09:54		 HDP'li Demirtaş: Dışarıda olsaydım Meral Hanım'a kahvaltıya giderdim
07 Eylül 2020 09:38
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
07 Eylül 2020 08:25		 Kulislerde 'idam' değerlendirmesi: Terör kapsam dışı kalabilir
07 Eylül 2020 08:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya Akdeniz'i anlatacak
07 Eylül 2020 07:58		 Gündem Doğu Akdeniz: Kabine bugün Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak
07 Eylül 2020 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor17:16 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:14 - Tarım işçilerine tokat atan iki kişiye adli kontrol17:10 - Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı17:05 - Eski Vekil 15 Temmuz'dan 2 gün sonra suikasta uğradığını açıkladı17:02 - Motorine 21 kuruş indirim
16:53 - İzolasyonda olması gerekiyordu, tatile giderken yakalandı16:46 - Bakan Varank frene sert bastı, spin atıp pistten çıktı16:45 - Vakaların arttığı ilde kamu kurumlarına girişte 'HES kodu' istenecek16:38 - Okula TV stüdyosu kurdular16:30 - 3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi16:24 - Güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracını soydu
16:19 - Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı16:13 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:05 - Yetkisi değişen hakim ve savcılar için uzaktan meslek içi eğitim başladı15:58 - Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü15:46 - Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması
15:36 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Engelli ve kronik hasta raporlarının süresi uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enzo roco 1
düğünü cafede yapmak 2
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 3
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
06.09.2020 hatay'da çıkan yangın 1
Sözlükle boşanmak 3
kodloca 1
06.09.2020 djokovic'in abd açık'tan diskalifiye edilmesi 1
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam