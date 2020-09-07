Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
|07 Eylül 2020 17:10
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