Koronavirüsü, hastaneye gitmeden evde atlattı

Yakalandığı korona virüsü hastaneye gitmeden, standart bir şekilde herkese uygulanan ilaçları almadan evde atlatan bir ziyaretçimizin değerlendirmelerini paylaşıyoruz.

Sevgili memurlar.net ;

Bu mesajı korona sürecinde üzerimizde oluşan korku ve kaygının rahatlamasında belki faydam olur diye paylaşmak istedim. 34 yaşındayım. Kronik bir hastalığım yok. Yakın zamanda korona virüsüyle bende tanıştım. Hastaneye gitmedim, test yaptırmadım ama tüm belirtileri yaşadım.

Ara ara hapşırma ve hafif halsizlik, geniz akıntısıyla vücudum sinyaller vermeye başladı. Geçen pazar günü baş ağrısıyla uyandım. Gün boyu devam etti ve ona halsizlik eşlik etti. Ertesi gün yine baş ağrısı, çok halsizlik, ateş ve ara ara öksürüğün yanında eklem ağrılarım başladı. Özellikle kaburga kemiklerimin uç kısımları çok ağrıyordu. Salı günü uyandığımda baş ağrım yoktu ama bu defa çok daha şiddetli sırtımdaki kaburgalar (özellikle akciğer hizası), koltuk altlarım, kollarımın dirsekle omuz arası hem eti hem kemiği şiddetli ağrıyordu. Buraların dışında ara ara bacaklarımda belli bir nokta, sol kulağımın arkası gibi değişik ama tek yerde ağrılar vardı ve etim aşırı hassastı.

İki yaşındaki çocuğum, dokunduğunda bile sanki şiddet uygulanmış gibi aşırı ağrı hissediyordum (moraran ya da yara olan bir yerine biri bastırır ya öyle bir agrı). Bu arada geceler biraz daha zor geçiyordu. Ateşim artıyordu ve boğazım da ağrılar başlıyordu. Uyuyamadıkça streste ekleniyordu tabi. Ertesi gün yani Çarşamba günü uyandığımda hiç koku alamadığımı farkettim. Öğleden sonra tat duyum da gitti. Tatsız- tuzsuzdum ama ağrıilarımda çok azdı bugün kendimi daha enerjik, iyi hissediyordum.

Perşembe günü eşim ateşlendi, halsizlik ve öksürük başladı. Onun bu durumu da iki gün sürdü. Benim kaybolan tat ve koku duyum dört gün sonra yavaş yavaş geri geldi. Koku tam değil şu anda ama zamanla tam olarak geleceğini düşünüyorum. Bir haftanın sonunda ağrılarım ve halsizliğim bitti. Sadece kesik, kuru bir öksürük kaldı. O da bir kaç güne bitti.

Peki ben bu süreçte neler yaptım?

Öncelikle şunu belirteyim gereksiz ilaç kullanımına karşıyım ama modern tıbba karşı değilim. Geleneksel şifa yontemlerinden de faydalanırım.

Bu süreçte ilk yaptığımız kendimizi toplumdan izole etmek oldu tabi ki :) ve semptomlar başlamadan kısa süre önce görüştüğüm iki kişi vardı onları da durumdan haberdar ettim dikkatli olmalarını kendilerini izole etmelerini tavsiye ettim.

İlaç kullanacak kadar kendimi kötü hissetmedigim için öncelikle alternatif tıptan faydalandim.

Sabah-ögle-akşam aç karna antibiyotik değerinde kür adı verilen karışımdan hazırlayıp içtik. Semptomlar olmasada bunları eşime de icirdim :)

Kürün tarifini yazayim belki birine faydası olur. Normal hastalık durumlarında hatta hasta değilken de bağışıklık güçlendirmek için kullanılıyor.

1 küçük soğan, 3 diş sarımsak rendele. Yarım limoni sık, yarım çay bardağı bal ve bir tatlı kaşığı tarçın hepsini karıştır. Buz dolabında sakla. İki saat sonra kullanima hazır bittikçe yenisini yaptım.

* Hemen udi hindi yağı sipariş verdim ve aç karna bir tatlı kaşığı ondan içtik.

* Gün içinde kekik, kantaron, sumak, hibuskus, zencefil çayları içtik. Bol su tükettik.

* Balkonda oturup D vitamini almaya çalıştık :)

* Bol soğanlı, sumaklı salatalar yanında et sulu sarımsaklı çorbalar tükettik. Çeşit çeşit karışık vücudu yoran yemek yemedik zaten yapacak gücüm de yoktu:)

Bağışıklığımızı güçlü tutmanın yanında bir de en önemlisi beni strese sokacak, kaygılarımı artıracak kişilere bu süreçten bahsetmedim :) Bu süreci yaşamış beni olumlu motive edecek kişilerle görüştüm. Hep olumlu düşündüm.

Son olarak ben maskemi düzenli takan, el hijyenine, sosyal mesafeye dikkat eden biriyim. Bu virüsü nereden aldığımı bilmiyorum ama bunlara dikkat ettiğim için muhtemel az miktarda aldım. Daha kolay gecirmem de etkisi olduğunu düşünüyorum.

Bu yazıyı okuyanlardan rica ediyorum semptomlari hissettiğinizde lütfen paniğe kapilmayın, bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışın. Olumlu düşünün. Her insan kendini tanır eğer evde üstesinden gelebileceğinizi hissediyorsaniz lütfen hastanelere koşmayın (sağlık çalışanlarına yardımcı olma adına bence bu çok önemli). Bu sürecin gerekli tedbirleri alarak evde de gecirilebilicegini, bu virüse yakalanan herkesin çok ağır atlatmadığını bilin ve kaygı ve endişelerinizi arttırmayın. Tabi tekrar söylüyorum tedbirlerinizi almayı ihmal etmeyin :) şimdiden bağışıklığınizi güçlendirmeye gayret edin.