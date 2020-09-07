2 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi
|07 Eylül 2020 17:32
|Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.
13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.K. ve L.G. ile avukatları katıldı.
Sanık H.K, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumunu dikkate alınarak sanık H.K'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık H.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ'cü tutuklandı
07 Eylül 2020 17:33
|Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor
07 Eylül 2020 17:23
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
07 Eylül 2020 15:08
|Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
07 Eylül 2020 13:53
|DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'de korona çıktı
07 Eylül 2020 13:24
|Turuncu ve gri kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi
07 Eylül 2020 10:51
|Öksüz'ü Yeşilköy imamı saklamış
07 Eylül 2020 07:35
|ABD'li komutan PKK'ya yardım edemeyeceği için hüngür hüngür ağladı
07 Eylül 2020 07:10
|Fransa'da ders kitaplarında PKK güzellemesi
07 Eylül 2020 06:10
|Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı önlendi
06 Eylül 2020 19:01