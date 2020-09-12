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Memur, sınavsız olarak daha önce ihraz etmiş olduğu kadroya atanabilir mi?

Şef olarak görev yapan memur ünvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna geçip belli bir süre çalıştıktan sonra teknikerlikten feragat edip tekrar görevde yükselme sınavına girmeden Şef kadrosuna atanabilir mi?
 12 Eylül 2020 12:38
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Memur, sınavsız olarak daha önce ihraz etmiş olduğu kadroya atanabilir mi?

Sorular: 1) Şef olarak görev yapan memur ünvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna geçip belli bir süre çalıştıktan sonra teknikerlikten feragat edip tekrar görevde yükselme sınavına girmeden Şef kadrosuna atanabilir mi?

2) 657 sayılı yasaya tabi bir kurumda tekniker (asaletim onaylı) iken, ÖSYM'nin yaptığı KPSS sınavına girip bir kamu iktisadi teşebbüsünde tekniker pozisyonuna yerleştim. 657'li kurumdan usulüne uygun istifa edip (5 Yılllık bir süre geçti) 399 sayılı KHK'ye tabi bir kuruma Tekniker olarak atandım. Daha sonra aynı kurumda unvan değişikliği sınavına girdim ve mühendis olarak atandım. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara, istifa sonrası memuriyete dönüş yolunu kullanarak atanmak istiyorum. Mühendis kadrosuna atanmak için bir engel var mıdır? Yoksa sadece tekniker olarak mı atanabilirim?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 71. maddesinde, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, mevzuatında açık bir düzenleme olmamakla birlikte uygulamada Devlet memurları memuriyetten istifa etmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına yönetim kurulu kararı ile sınava tabi olmaksızın atanabilmektedir. Bu şekilde atanmış bir sözleşmeli personelin yeniden 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya atanması 657 sayılı Kanunun 92. maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamdaki bir atama Cumhurbaşkanı Kararıyla kurumlara tahsis edilen yıllık atama sayısından düşülmekte ve bazı istisnalar hariç yıllık atama sayısının yüzde 2'si dahilinde yapılabilmektedir. Örneğin kuruma cari yıl için 100 kişilik izin verilmiş ise ancak 2 kişi 92. madde kapsamında istihdam edilebilmektedir.

Diğer taraftan, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile bu yönetmeliğe dayalı olarak yürürlüğe konulan kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri ile düzenlenmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetindeki atamalarda kural olarak şef unvanındaki personelin teknikerliğe atanması unvan değişikliği sınavına, teknikerin şef unvanına atanması ise görevde yükselme sınavına tabidir.

Genel Yönetmeliğin geçici 3. maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır..." hükmüne yer verilmek suretiyle geşmişte görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi bir kadro veya pozisyon unvanına asaleten atanmış olanlardan, sonradan başka kadro veya pozisyonlara atananların sınava tabi olmaksızın daha önce ihraz etmiş oldukları unvanlara atanabilecekleri ifade edilmiştir.

Sonuç olarak;

- Şef unvanındayken unvan değişikliği sınavı sonucunda tekniker kadrosuna atanan personelin boş kadro bulunması ve kurumunun uygun görmesi halinde yeniden şef kadrosuna,

- Devlet memurluğundan ayrılarak kamu iktisadi teşebbüslerinde bir pozisyona atanan ve burada unvan değişikliği sınavı ile mühendis pozisyonuna atanmış olan bir sözleşmeli personelin açıktan atama yoluyla 657 sayılı Kanunun 92. maddesi kapsamında mühendis unvanlı kadroya,

atanmasının görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olmadığını değerlendirmekteyiz.

Ancak tekniker kadrosundan şef kadrosuna yapılacak atamada 657 sayılı Kanunun 71. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, atama yapılan derece ve kademede teknik hizmetler sınıfında fazladan alınan derece ve/veya kademeye tekabül edilen süre kadar beklenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Memurlar.Net - Özel

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