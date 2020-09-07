Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti
Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.
|07 Eylül 2020 17:41
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Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.
Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.
Dayanıklılığından ötürü 'Süper Bakteri' ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.
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