1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti

Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.
 07 Eylül 2020 17:41
Yazdır
Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti

Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.

Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.

Dayanıklılığından ötürü 'Süper Bakteri' ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor
07 Eylül 2020 18:49		 Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
07 Eylül 2020 17:10
İstanbul Dünya'nın en kalabalık 14 üncü şehri oldu
07 Eylül 2020 11:07		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bini geçti
07 Eylül 2020 09:46
Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor
06 Eylül 2020 18:22		 Alman aşısına bin gönüllü aranıyor
06 Eylül 2020 11:10
Fransız ilaç firmasından korona aşısının fiyatıyla ilgili açıklama
05 Eylül 2020 23:42		 Dünya'da 7 binin üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 22:41
Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
04 Eylül 2020 22:22		 DSÖ'den aşı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
04 Eylül 2020 20:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Vali Memiş: Virüste Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz18:55 - Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı başarıyla devam ediyor18:52 - Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı18:49 - Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor18:41 - Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu18:30 - 2 çalışanda virüs çıktı, PTT şubesi kapatıldı
18:28 - Adları cinsel tacize karışan iki akademisyen açığa alındı18:23 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:21 - Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor18:12 - İkinci elin yıldızı lüks araçlar olacak18:09 - Bursa'da gazeteciye şantaj gözaltısı18:01 - Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü
17:51 - 97 yaşında koronayı yendi uyardı: Maske takın17:45 - Anayasa Mahkemesi 3 düzenlemeyi esastan görüşecek17:41 - Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti17:35 - Çeyrek altın yeniden 750 TL oldu17:33 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ'cü tutuklandı
17:32 - 2 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
lauturo martinez 1
Sözlükle boşanmak 3
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
yozgat 2
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 2
kısa çalışma ödeneği 1
sesini duymak istedim 2
susamam 1
the land of legends hazırlık turnuvası 1
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam