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97 yaşında koronayı yendi uyardı: Maske takın

Rize'nin Çayeli ilçesinde Havva Özlü (97), 14 günlük ev karantinasında gördüğü tedaviyle koronavirüsü yendi. Sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özlü, "Maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin" uyarısında bulundu.
 07 Eylül 2020 17:51
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İlçeye bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan Havva Özlü'nün ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla evden alınıp, hastaneye kaldırılan Özlü'nün Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı.

Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü'nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelmelerde, Özlü'ye, kendisini ziyarete gelen bir yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.

İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenen Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi odağı olurken, Özlü, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Özlü, "Virüsü yendim. Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin" dedi.
DHA
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