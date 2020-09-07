97 yaşında koronayı yendi uyardı: Maske takın
|07 Eylül 2020 17:51
|Yazdır
İlçeye bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan Havva Özlü'nün ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla evden alınıp, hastaneye kaldırılan Özlü'nün Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı.
Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü'nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelmelerde, Özlü'ye, kendisini ziyarete gelen bir yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.
İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenen Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi odağı olurken, Özlü, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Özlü, "Virüsü yendim. Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı
07 Eylül 2020 18:52
|Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor
07 Eylül 2020 18:21
|Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü
07 Eylül 2020 18:01
|İzolasyonda olması gerekiyordu, tatile giderken yakalandı
07 Eylül 2020 16:53
|Bakan Varank frene sert bastı, spin atıp pistten çıktı
07 Eylül 2020 16:46
|Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması
07 Eylül 2020 15:46
|Koronavirüse yakalanan belediye başkanlarının sayısı artıyor
07 Eylül 2020 14:56
|Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu
07 Eylül 2020 13:08
|Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama
07 Eylül 2020 12:50
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
07 Eylül 2020 12:50