1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor

Açık öğretim ortaokulunda 8 bin 27, açık öğretim lisesinde 36 bin 326 tutuklu ve hükümlü eğitimini sürdürüyor
 07 Eylül 2020 18:21
Yazdır
Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor

Adalet Bakanlığının ceza infaz kurumlarındaki eğitim seferberliği kapsamında, 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında temel eğitimden yükseköğretime, sosyal ve kültürel kurs ve etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psiko-sosyal yardım programlarından manevi rehberliğe kadar birçok alanda tutuklu ve hükümlüler için çalışma yürütüyor.

Eğitim programları ile hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimine katkı sağlanırken, diğer taraftan da infaz sonrası topluma faydalı bireyler olmaları hedefleniyor.

Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin, temel eğitimden başlayarak yükseköğrenime kadar her kademedeki eğitim-öğretim programlarına katılmasına büyük önem veren Adalet Bakanlığı ile birçok kurum arasında bu çerçevede protokol de imzalandı.

Bu kapsamda, 2020 itibarıyla açık öğretim ortaokulunda 8 bin 27, açık öğretim lisesinde 36 bin 326 tutuklu ve hükümlü öğrenci eğitime devam ediyor. Toplamda 44 bin 353 tutuklu ve hükümlü ceza infaz kurumuna girdikten sonra yarım kalan eğitimini tamamlamak amacıyla ortaokul veya liseye kayıt yaptırdı.

Ayrıca 7 bin 465'i ön lisans düzeyindeki açık öğretim programları, 3 bin 946'sı lisans düzeyinde açık öğretim fakülteleri, 1727'si örgün ön lisans eğitimi, 688'i örgün lisans eğitimi, 145'i uzaktan eğitim, 110'u yüksek lisans eğitimi, 47'si de doktora eğitimi olmak üzere 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenimini sürdürüyor.

Örgün ve yaygın eğitim programlarının yanı sıra 2019'da ceza infaz kurumlarında açılan okuma-yazma kurslarına 4 bin 39, yetişkin eğitimi 2. kademe başarı kurslarına da 2 bin 334 kişi katıldı.

Pandemi sürecinde de ceza infaz kurumlarında bulunan 55 bin 72 tutuklu ve hükümlünün bazı eğitim ve öğretim kurumlarınca düzenlenen sınavlara katıldığı kayıtlara geçti.

- Ceza infaz kurumu kütüphanelerinden geçen yıl 1 milyonu aşkın kitap okundu

Adalet Bakanlığı, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okur-yazarlık eğitimlerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi için ceza infaz kurumları bünyesinde müstakil eğitim merkezleri de açıyor.

İlk eğitim merkezi Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 14 Ağustos 2020'de Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde açıldı. Bakanlık, 101 müstakil mesleki eğitim merkezi ve 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulmasıyla ceza infaz kurumlarındaki eğitim merkezi çalışmalarını 2023 sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamak, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla tüm ceza infaz kurumlarında oluşturulan, 1 milyonu aşkın yayın bulunan kütüphanelerden, 2019'da hükümlü ve tutuklularca 1 milyon 102 bin kitap okundu.

- Sertifikalı meslek sahibi oluyorlar

Ceza infaz kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra mesleki eğitim çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda meslek kursları, atölye çalışmaları yoluyla tutuklu ve hükümlülerin sertifikalı meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 2019'da 82 bin 18 tutuklu ve hükümlü açılan iş ve meslek kurslarını başarıyla tamamladı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunun 324 işyurdu müdürlüğünde, 180'den fazla iş kolunda yılda ortalama 60 bin hükümlü mesleki eğitim alıyor.

Bakanlığın 3 Aralık 2019'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında talep üzerine hükümlü ve tutuklulara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Protokol kapsamında son 2 yılda 114 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi aldı. Hafızlığını tamamlayan 13 kişi Diyanet İşleri Başkanlığının yeterlilik sınavında başarı sağlayarak hafız oldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı
07 Eylül 2020 18:52		 Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü
07 Eylül 2020 18:01
97 yaşında koronayı yendi uyardı: Maske takın
07 Eylül 2020 17:51		 İzolasyonda olması gerekiyordu, tatile giderken yakalandı
07 Eylül 2020 16:53
Bakan Varank frene sert bastı, spin atıp pistten çıktı
07 Eylül 2020 16:46		 Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması
07 Eylül 2020 15:46
Koronavirüse yakalanan belediye başkanlarının sayısı artıyor
07 Eylül 2020 14:56		 Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu
07 Eylül 2020 13:08
Bilim Kurulu Üyesi'nden yaş gruplarıyla ilgili önemli açıklama
07 Eylül 2020 12:50		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
07 Eylül 2020 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Vali Memiş: Virüste Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz18:55 - Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı başarıyla devam ediyor18:52 - Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı18:49 - Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor18:41 - Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu18:30 - 2 çalışanda virüs çıktı, PTT şubesi kapatıldı
18:28 - Adları cinsel tacize karışan iki akademisyen açığa alındı18:23 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:21 - Ceza infaz kurumlarındaki 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü yükseköğrenime devam ediyor18:12 - İkinci elin yıldızı lüks araçlar olacak18:09 - Bursa'da gazeteciye şantaj gözaltısı18:01 - Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü
17:51 - 97 yaşında koronayı yendi uyardı: Maske takın17:45 - Anayasa Mahkemesi 3 düzenlemeyi esastan görüşecek17:41 - Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti17:35 - Çeyrek altın yeniden 750 TL oldu17:33 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ'cü tutuklandı
17:32 - 2 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
Sahte şeyh hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 1
izmir bomba tatlısı 2
Sözlükle boşanmak 3
06.09.2020 sırbistan vs türkiye maçı 6
kırmızı oda 2
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 3
haşhaş 2
kısa çalışma ödeneği 1
sesini duymak istedim 2
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam