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Adları cinsel tacize karışan iki akademisyen açığa alındı

Selçuk Üniversitesi adları tecavüz ve cinsel tacize karışan biri profesör iki akademisyeni açığa aldı
 07 Eylül 2020 18:28
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Adları cinsel tacize karışan iki akademisyen açığa alındı

Selçuk Üniversitesinin açıklaması:

Son günlerde bazı basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesinin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür. Üniversitemizde görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olay, savcılığa intikal etmiş olup Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da ivedi bir şekilde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, idari soruşturmanın selameti açısından, bahsi geçen iki öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış olup konunun hukuki süreci devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi Yönetimi olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtir, resmi merciler dışındaki açıklamaların ciddiye alınmamasını rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Memurlar.Net
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