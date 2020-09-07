2 çalışanda virüs çıktı, PTT şubesi kapatıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PTT şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
|07 Eylül 2020 18:30
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PTT şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Çınar'da bulunan ve 8 kişinin çalıştığı PTT şubesinde, 2 çalışanda korona virüs tespit edildi. Virüsün tespit edilmesinin ardından PTT şubesi, ikinci bir emre kadar kapatıldı. Filyasyon ekipleri, temaslı kişileri belirlemek için çalışma başlatırken, ekipler şube binasını dezenfekte etti.
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