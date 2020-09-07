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2 çalışanda virüs çıktı, PTT şubesi kapatıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PTT şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.
 07 Eylül 2020 18:30
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2 çalışanda virüs çıktı, PTT şubesi kapatıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PTT şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Çınar'da bulunan ve 8 kişinin çalıştığı PTT şubesinde, 2 çalışanda korona virüs tespit edildi. Virüsün tespit edilmesinin ardından PTT şubesi, ikinci bir emre kadar kapatıldı. Filyasyon ekipleri, temaslı kişileri belirlemek için çalışma başlatırken, ekipler şube binasını dezenfekte etti.
İhlas Haber Ajansı
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