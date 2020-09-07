Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor
|07 Eylül 2020 18:49
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Johnson&Johnson, geliştirdiği potansiyel corona virüs aşısını farelerin üzerinde denedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, deneyin dört hafta ardından aşılanan tüm hamsterlarda yeni tip corona virüsü etkisiz hale getirilecek düzeyde antikor üretildiğini bildirdi.
Bununla birlikte "Ad26-s.PP" adlı aşıyı geliştiren araştırmacılar, corona virüsü etkisiz hale getiren antikor üretimiyle hayvanlardaki viral yükün aşılanmanın 2. günden itibaren azaldığını ifade etti.
60 KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK
Öte yandan, Johnson&Johnson, bu ayın ikinci yarısında şu anda insan deneylerinin erken aşamalarında bulunan potansiyel corona virüs aşısının 3. faz deneylerine geçeceğini açıkladı. Buna göre aşının son aşama deneyleri, ABD'deki 180 lokasyon ile Brezilya, Şile, Flipinler ve Güney Afrika'da 60 bin kişi üzerinde denenecek.
"Ad26-s.PP", soğuk algınlığına neden olan adenuvirüsün genetik meteryalini içeriyor. Johnson &Johnson 2019 yılnın sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını durdurmak için geliştirdiği potansiyel corona virüs aşısında da aynı tekniği kullanmıştı.
KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYORBir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
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