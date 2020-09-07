Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı
|07 Eylül 2020 20:30
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Sağlık Bakanlığı 7 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.
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