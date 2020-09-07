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Okul müdürü, engelli çocuğun annesini 'politika yapma' diye azarladı

Ankara'da yüzde 96 ağır ortapedik engeli olan öğrencinin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na gireceği sınav salonu en üst kata verildi.
 07 Eylül 2020 19:35
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Ankara Yenimahalle Alparslan Anadolu Lisesinde yüzde 96 ağır ortapedik engeli olan öğrencinin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na gireceği sınav salonu en üst kata verildi.

Yürüme engeli olan öğrenci, sınava girmeden önce yapılan tüm resmi başvuru ve okul yönetimi ile erkenden görüşülmesine rağmen en üst katta sınava girdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda; kızını sırtında taşıyarak sınava götüren anne Hatice Akyüz, bursluluk sınavı başvurusunda yazdığı dilekçe ile kızının engelinden bahsettiğini ifade ederek, 'Kızımın yüzde 96 ağır ortapedik engeli var. Sınav başvurusu yaparken de dilekçe ile durumu belirterek giriş katta yer talep ettik.' dedi.

Anne Akyüz, 'Bugün okul müdürü 'Girişte bir yer ayarlayamayız, biz çıkarırız" dedi. Olaya tepki gösterince de 'Politika yapma' diye azarladı. Yardım eden de olmadı.' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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