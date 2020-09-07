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Reina katliamı davasında karar!

Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
 07 Eylül 2020 19:31
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Reina katliamı davasında karar!

Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı
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