Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
|07 Eylül 2020 20:03
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul öncesi ile ilkokul birinci sınıfının açılacağını belirterek şunları söyledi;
Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüzyüze eğitimi hen de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapsı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayakta yolcuya izin verilmeyecek
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