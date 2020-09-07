1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uludağ Üniversitesinin uygulayacağı eğitim modeli belli oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında uygulama iceren programlar ile lisansüstü programlarda "karma egitim (hibrit)", diger programlarda ise "uzaktan egitim" yontemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.
 07 Eylül 2020 20:12
Yazdır
Uludağ Üniversitesinin uygulayacağı eğitim modeli belli oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında uygulama iceren programlar ile lisansüstü programlarda "karma egitim (hibrit)", diger programlarda ise "uzaktan egitim" yontemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından, Üniversite Senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, tüm enstitülerde karma egitim olarak uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile butunlesen laboratuvar uygulamaları, uzaktan ogretim yolu ile cevrim ici yapılacak.

Üniversitenin Tıp, Dis Hekimligi, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri ile Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar bölümleri ve devlet konservatuvarında karma egitimle hizmet verilecek.

Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, Fen-Edebiyat fakültelerinin edebiyat bölümleri, Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar dışındaki bölümleri ve İnegöl İşletme Fakültesinde uzaktan eğitime geçilecek.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Harmancık meslek yüksekokullarında karma egitim, diğer meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim uygulaması yürütülecek.

Bazı programlardaki klinik uygulama veya intorn egitimleri, pandemiden korunma, fiziki kosullar ve ogrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis gruplar ile donusumlu olarak ilgili fakulteler tarafından planlanacak.

Salgın kosulları ve korunma kuralları dikkate alınarak yapılacak karma egitime dahil olacak bölümlerin bu uygulamayı hangi şartlarda ve nasıl yapacakları, yönetim tarafından internet sitesinde ayrıntılı şekilde duyurulacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi
05 Eylül 2020 16:35		 KPSS maratonu yarın başlıyor
05 Eylül 2020 09:15
Türk yazılımcılar öğrencilerin eksiklerini tespit edecek
03 Eylül 2020 23:32		 Ankara Üniversitesi de uzaktan egitim yöntemine geçiyor
03 Eylül 2020 22:18
Yüz yüze eğitim öncesi velilere öneriler
03 Eylül 2020 20:56		 Veliler 21 Eylül'de okulların açılmasına ne diyor?
02 Eylül 2020 18:34
Bu bölümü bitiren öğrenciler iş aramıyor, iş seçiyor
01 Eylül 2020 22:38		 Türkiye öğrenme malzemesi çeşitliliğinde dünyada birincisi
01 Eylül 2020 22:28
NKÜ'de ilk kayıtları Rektör Mümin Şahin yaptı
31 Ağustos 2020 23:41		 Pilot olma hayallerini gerçeğe taşıyacak eğitim
31 Ağustos 2020 20:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Demirtaş'ın 'Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik' sözlerine Akşener'den yanıt20:31 - Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı20:30 - Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı20:29 - DSÖ: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı20:12 - Uludağ Üniversitesinin uygulayacağı eğitim modeli belli oldu20:03 - Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
19:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayakta yolcuya izin verilmeyecek19:35 - Okul müdürü, engelli çocuğun annesini 'politika yapma' diye azarladı19:31 - Bakan Kurum: Binlerce çalışanımıza istihdam oluşturacağız19:31 - Reina katliamı davasında karar!19:28 - Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı19:23 - Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyon
19:21 - CHP'li iki meclis üyesi MHP'ye geçti19:19 - İstanbul'da göz doktoru 'Hatalı estetik' iddiası18:59 - Vali Memiş: Virüste Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz18:55 - Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı başarıyla devam ediyor18:52 - Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı
18:49 - Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diş ağrısı 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
sesini duymak istedim 2
düğünü cafede yapmak 2
enzo roco 1
Güvenlik filesi 1
izmir bomba tatlısı 2
kırmızı oda 2
Sözlükle boşanmak 3
pierre gasly 1
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam