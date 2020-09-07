Uludağ Üniversitesinin uygulayacağı eğitim modeli belli oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında uygulama iceren programlar ile lisansüstü programlarda "karma egitim (hibrit)", diger programlarda ise "uzaktan egitim" yontemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından, Üniversite Senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, tüm enstitülerde karma egitim olarak uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile butunlesen laboratuvar uygulamaları, uzaktan ogretim yolu ile cevrim ici yapılacak.

Üniversitenin Tıp, Dis Hekimligi, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri ile Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar bölümleri ve devlet konservatuvarında karma egitimle hizmet verilecek.

Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, Fen-Edebiyat fakültelerinin edebiyat bölümleri, Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar dışındaki bölümleri ve İnegöl İşletme Fakültesinde uzaktan eğitime geçilecek.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Harmancık meslek yüksekokullarında karma egitim, diğer meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim uygulaması yürütülecek.

Bazı programlardaki klinik uygulama veya intorn egitimleri, pandemiden korunma, fiziki kosullar ve ogrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis gruplar ile donusumlu olarak ilgili fakulteler tarafından planlanacak.

Salgın kosulları ve korunma kuralları dikkate alınarak yapılacak karma egitime dahil olacak bölümlerin bu uygulamayı hangi şartlarda ve nasıl yapacakları, yönetim tarafından internet sitesinde ayrıntılı şekilde duyurulacak.