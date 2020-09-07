1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı" dedi.
 07 Eylül 2020 20:29
Yazdır
DSÖ: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı" dedi.

Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.

Çin'de geçen sene Aralık ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor
07 Eylül 2020 18:49		 Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti
07 Eylül 2020 17:41
Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
07 Eylül 2020 17:10		 İstanbul Dünya'nın en kalabalık 14 üncü şehri oldu
07 Eylül 2020 11:07
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bini geçti
07 Eylül 2020 09:46		 Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor
06 Eylül 2020 18:22
Alman aşısına bin gönüllü aranıyor
06 Eylül 2020 11:10		 Fransız ilaç firmasından korona aşısının fiyatıyla ilgili açıklama
05 Eylül 2020 23:42
Dünya'da 7 binin üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 22:41		 Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
04 Eylül 2020 22:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Demirtaş'ın 'Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik' sözlerine Akşener'den yanıt20:31 - Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı20:30 - Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı20:29 - DSÖ: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı20:12 - Uludağ Üniversitesinin uygulayacağı eğitim modeli belli oldu20:03 - Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
19:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayakta yolcuya izin verilmeyecek19:35 - Okul müdürü, engelli çocuğun annesini 'politika yapma' diye azarladı19:31 - Bakan Kurum: Binlerce çalışanımıza istihdam oluşturacağız19:31 - Reina katliamı davasında karar!19:28 - Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı19:23 - Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyon
19:21 - CHP'li iki meclis üyesi MHP'ye geçti19:19 - İstanbul'da göz doktoru 'Hatalı estetik' iddiası18:59 - Vali Memiş: Virüste Türkiye ortalamasından yukarıda değiliz18:55 - Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı başarıyla devam ediyor18:52 - Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı
18:49 - Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
Bu ilde virüsten en güvenli yer asri mezarlığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı oda 2
kayserililerin düğünü nevşehir'de yapması 2
ozan kabak 1
06.09.2020 hatay'da çıkan yangın 1
pierre gasly 1
the land of legends hazırlık turnuvası 1
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
her seyden anlayan adam 1
sesini duymak istedim 2
06.09.2020 sırbistan vs türkiye maçı 6
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam