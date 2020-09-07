DSÖ: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı" dedi.
|07 Eylül 2020 20:29
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı" dedi.
Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti. Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.
Çin'de geçen sene Aralık ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Aşı farelerde işe yaradı, insan deneyleri başlıyor
07 Eylül 2020 18:49
|Japon bilim insanları uzayda 3 yıl hayatta kalan 'süper bakteri' keşfetti
07 Eylül 2020 17:41
|Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
07 Eylül 2020 17:10
|İstanbul Dünya'nın en kalabalık 14 üncü şehri oldu
07 Eylül 2020 11:07
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bini geçti
07 Eylül 2020 09:46
|Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor
06 Eylül 2020 18:22
|Alman aşısına bin gönüllü aranıyor
06 Eylül 2020 11:10
|Fransız ilaç firmasından korona aşısının fiyatıyla ilgili açıklama
05 Eylül 2020 23:42
|Dünya'da 7 binin üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 22:41
|Fransa'da Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
04 Eylül 2020 22:22