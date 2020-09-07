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Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 34 milyar liraya yaklaştı

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı 34 milyar liraya yaklaştı.
 07 Eylül 2020 21:08
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Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 34 milyar liraya yaklaştı

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı 34 milyar liraya yaklaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem" şeklinde desteklerin ve yardımların yapıldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, Sosyal Destek Programı FAZ 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, FAZ 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, FAZ 3'te ise 1 milyon 817 bin 555 haneye 1 milyar 817 milyon 555 bin lira destek verildi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında 1 milyon 824 bin 572 haneye 1 milyar 824 milyon 572 bin lira; Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 579 bin 95 çalışana 18 milyar 576 milyon 354 bin 609 lira, Nakdi Ücret Desteği çerçevesinde, 1 milyon 901 bin 212 çalışana 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 lira, İşsizlik Ödeneği kapsamında 811 bin 469 kişiye 3 milyar 566 milyon 751 bin 617 lira ödeme yapıldı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımların toplamının 33 milyar 824 milyon 33 bin 340 lira olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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