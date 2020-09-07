3 Vali Yardımcısı görevden alındı
Tunceli Vali Yardımcısı, Iğdır Vali Yardımcısı ve Karabük Vali Yardımcısı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
|07 Eylül 2020 21:10
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KARABÜK
İçişleri Bakanlığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında birçok il ve ilçede vali yardımcısı ile kaymakam görevden alındı. Bir süredir Karabük Vali Yardımcılığı görevini yürüten Barboros B. da FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
IĞDIR
İçişleri Bakanlığından Iğdır Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Yunus K., görevden alındı. Yunus K.'nın yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.
TUNCELİ
Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı ve kaymakam görevden alındı. Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. olduğu öğrenildi.
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