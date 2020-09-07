DSİ, testi pozitif çıkan sağlık çalışanını misafirhaneden çıkardı
|07 Eylül 2020 21:24
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Av. Ömer Kavutlu, hemşire olarak görev yapan kardeşinin DSİ Genel Müdürlüğü Etlik Misafirhanesinden kovulduğunu açıkladı.
Avukat Ömer Kavutlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
'Ankara Dışkapı Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan kardeşim, Sağlık Bakanlığı tarafından yerleştirildiği DSİ Genel Müdürlüğü Etlik Misafirhanesinden yine DSİ ve Ankara Valiliği'nin baskılarıyla covid testi pozitif çıktığı olduğu için kovuldu.'
'Ağrılar içinde yattığı yatağından kaldırılarak odasını tamamen boşaltması istendi. Vatandaşına, sağlık çalışanlarına minnettarız edebiyatı yapan Yüce(!) Türk Devleti, fiiliyatta bu insanlara zulmetmekten imtina etmiyor. Evelallah kardeşim sizin imkanlarınıza muhtaç değil.'
'Ancak dileğim, kardeşime ağrılar içinde eşya toplatıp kapı önüne koyan sorumluların, covid ve dahi daha ağır dertlere tutulup deva bulamamaları, yatacak yer bulmayıp ağrılar içinde can vermeleridir.' ifadelerini kullandı.
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