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Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen hayatını kaybetti

Ardahan'da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.
 07 Eylül 2020 21:37
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Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen hayatını kaybetti

Ardahan'da emekli öğretmen korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

Posof Türkgözü Sınır Kapısında lokantacılık yapan emekli öğretmen Adnan Gülaçar yakalandığı korona virüsten (Covid-19) dolayı Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden 58 yaşında ki emekli öğretmen Gülaçar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gülaçar'ın cenazesi köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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