1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.
 07 Eylül 2020 22:03
Yazdır
Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Dönmez, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı. Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 34 milyar liraya yaklaştı
07 Eylül 2020 21:08		 Karadeniz'deki keşfin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti artırması bekleniyor
07 Eylül 2020 11:03
Savunmada NATO'ya yeni ihracat
06 Eylül 2020 18:32		 Hava yoluyla ağustosta yaklaşık 9,6 milyon yolcu taşındı
06 Eylül 2020 18:30
Selçuk Bayraktar: AKINCI TİHA seri üretime geçecek
05 Eylül 2020 18:09		 'Üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında'
05 Eylül 2020 17:28
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı
05 Eylül 2020 16:37		 THY, teknoloji şirketi kuruyor
05 Eylül 2020 15:53
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı
05 Eylül 2020 12:55		 'Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz'
05 Eylül 2020 12:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:41 - Antalya'da otomobil ile yunus timleri çarpıştı: 2 yaralı22:33 - 15 yaşındaki 'Parmak çocuk' hayatını kaybetti22:18 - Bir üniversite daha uzaktan eğitim yapma kararı aldı22:15 - Lise öğrencisi serinlemek için girdiği gölette boğuldu22:11 - Fatih Portakal görevini bırakma nedenini açıkladı!22:08 - Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
22:03 - Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı22:00 - Direksiyon başında çiğ köfte yiyen kadın sürücüye ceza21:39 - İşinden ayrılan öğretmen, yaptığı reçellerle girişimci oldu21:37 - Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen hayatını kaybetti21:33 - Mardin'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı21:24 - DSİ, testi pozitif çıkan sağlık çalışanını misafirhaneden çıkardı
21:10 - 3 Vali Yardımcısı görevden alındı21:08 - Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 34 milyar liraya yaklaştı20:43 - Demirtaş'ın 'Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik' sözlerine Akşener'den yanıt20:31 - Covid-19 önlemleri bu ilde yeni vaka sayılarını azalttı20:30 - Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı
20:29 - DSÖ: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir
Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya 'Pes' dedi
Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi
Sağlık Bakanlığı raporu: 15 yaşından küçük 12 çocuk kaybettik
Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı
Müdür yardımcısına kasdi ceza veren maarif müfettişlerine disiplin cezası
Düğünde takılan takılar kimin? Yargıtay noktayı koydu
Vekil düğünü böyle savundu: 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısa çalışma ödeneği 1
lauturo martinez 1
06.09.2020 djokovic'in abd açık'tan diskalifiye edilmesi 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
06.09.2020 hatay'da çıkan yangın 1
kayserililerin düğünü nevşehir'de yapması 2
kodloca 1
Güvenlik filesi 1
pierre gasly 1
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
SON İLANLAR
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alacak
Çüngüş Belediyesi Memur Alacak
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak
Serban Belediyesi Memur Alacak
Polis Akademisi Enstitüleri yüksek lisans ve doktora program ilanları
Van Çatak SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam