Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
|07 Eylül 2020 22:08
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Antalya'da otomobil ile yunus timleri çarpıştı: 2 yaralı
07 Eylül 2020 22:41
|Lise öğrencisi serinlemek için girdiği gölette boğuldu
07 Eylül 2020 22:15
|Mardin'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
07 Eylül 2020 21:33
|Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu
07 Eylül 2020 18:41
|Bursa'da gazeteciye şantaj gözaltısı
07 Eylül 2020 18:09
|Güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracını soydu
07 Eylül 2020 16:24
|Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı
07 Eylül 2020 16:19
|Banka müşterilerinin imzasını taklit ederek dolandıran hesap uzmanı tutuklandı
07 Eylül 2020 15:24
|Güçlendirme çalışması yapılan okulun duvarı çöktü: 1 ölü
07 Eylül 2020 15:20
|Şakacı muhtar adli kontrolle serbest
07 Eylül 2020 14:32