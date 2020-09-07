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Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
 07 Eylül 2020 22:08
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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