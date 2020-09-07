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Fatih Portakal görevini bırakma nedenini açıkladı!

Fatih Portakal FOX Tv'den neden ayrıldığını son yayınında açıkladı. Bol bol demagoji yapan Portakal bomba itiraflarda da bulundu.
 07 Eylül 2020 22:11
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Geçen günlerde yeni bir karar alarak FOX TV'yi bıraktığını duyuran Fatih Portakal, FOX TV Ana Haber Bülteni'ne ayrılma kararı almasının ardından son kez çıktı.

"Neden veda etti?" sorusuna da yanıt veren Portakal, "Herkes bir şeyler yazdı, bir şeyler söyledi. Kendi kendime dedim ki mutlu musun? Mutluyum. Ama daha mutlu olabilir miyim dedim. Bu sorunun cevabını İstanbul'da değil İzmir'de buldum" dedi.

Kararını temmuz ayı başında aldığını ifade eden Portakal, "Çok nettim. Doğan abi (Doğan Şentürk) inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir, reytinglere bakmıyordum" bilgisini paylaştı.

Kendisini tekrar ettiğini ve bıktığını söyleyen Portakal, "Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız"diye konuştu.

Portakal, görevini Selçuk Tepeli'ye devretti.

Memurlar.Net
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