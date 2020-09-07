Tekirdağ'da depreme dayanıksız 3 okul tahliye edildi
|07 Eylül 2020 22:44
|Yazdır
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 okul binası, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda kısa zaman içerisinde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirileceği öğrenildi.
İlçede eğitim veren Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaağaç İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu, depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle tahliye edildi. Yüz yüze eğitim başladığı taktirde öğrencilerin farklı okullarda eğitim - öğretim göreceği öğrenildi.
Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tahliye işlemlerinin ardından; Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına; Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
08 Eylül 2020 00:02
|Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor
07 Eylül 2020 12:52
|Anaokulları yeni döneme hazır... Minikler için alınan tedbirler
06 Eylül 2020 08:45
|Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi
05 Eylül 2020 13:26
|Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
05 Eylül 2020 11:58
|Fransız okulu hem kaçak hem kıyak
05 Eylül 2020 06:40
|Fransız okulları dört şarta da uymuyor
04 Eylül 2020 07:20
|KPSS öncesi okullarda dezenfekte çalışması yürütülüyor
03 Eylül 2020 23:07
|Fedakar öğretmenler okulu temizledi
03 Eylül 2020 21:32
|TED Koleji: Yüzde 15 geri iade yapılacak
02 Eylül 2020 22:55