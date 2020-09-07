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Tekirdağ'da depreme dayanıksız 3 okul tahliye edildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 okul binası, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda kısa zaman içerisinde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirileceği öğrenildi.
 07 Eylül 2020 22:44
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 okul binası, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda kısa zaman içerisinde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirileceği öğrenildi.

İlçede eğitim veren Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaağaç İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu, depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle tahliye edildi. Yüz yüze eğitim başladığı taktirde öğrencilerin farklı okullarda eğitim - öğretim göreceği öğrenildi.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tahliye işlemlerinin ardından; Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına; Karaağaç İlkokulu, Karaağaç Ortaokuluna, Cumhuriyet İlkokulu ise Sanayiciler İlkokuluna taşınacak.
İhlas Haber Ajansı
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