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Sistemdeki hatalı 'izolasyon' girişi tatilciye zor anlar yaşattı

Kontrol noktasından geri gönderilip para cezası uygulanan tatilci sistemi düzelttirdi cezası iptal edildi
 07 Eylül 2020 23:12
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Konya'dan geldiği Alanya'da izolasyonda görüldüğü için kontrol noktasından geri gönderilen ve para cezası uygulanan tatilci, Konya'ya geri dönüp hatalı girişi düzelttirdi ve cezası iptal edildi.

Konya'dan Alanya'ya tatile gelen İ.K., Manavgat Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda yapılan kimlik sorgusunda sistemde Covid-19 izolasyonunda görüldüğü için, karantina sürecine uymamak suçundan 3 bin 150 TL Para cezası uygulandıktan sonra geri gönderildi. İzolasyonda olmadığı halde sistemde o şekilde görünen İ.K., Konya'ya dönerek İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaptı. Yapılan incelemede İ.K'nın izolasyon sürecinde olmadığı ortaya çıktı. İ.K. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmenin ardından sistemden 'izolasyon' sürecinde olduğuna dair not kaldırıldıktan sonra akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'na yeniden gelerek, kendisine uygulanan para cezasının iptalini istedi. İ.K. hakkında düzenlenen para cezası tutanağı iptal edildi. İ.K. ve arkadaşı tatillerini geçirmek üzere Alanya'ya devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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