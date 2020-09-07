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Doktorun, kiracısına silah çekip tehdit ettiği iddiası

Diyarbakır bir sitede oturan Ramazan Burak oturduğu daireden taşınınca, ev sahibi ve aynı zamanda özel bir hastanede görevli Uzman Dr. Hasan Güneş'in silahlı tehdidi ile karşılaştığını iddia etti.
 07 Eylül 2020 23:28
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Doktorun, kiracısına silah çekip tehdit ettiği iddiası

Diyarbakır bir sitede oturan Ramazan Burak oturduğu daireden taşınınca, ev sahibi ve aynı zamanda özel bir hastanede görevli Uzman Dr. Hasan Güneş'in silahlı tehdidi ile karşılaştığını iddia etti. Silah çektiği iddia edilen doktor ise olayın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kiracı Ramazan Burak, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde zorla kendisinden ev sahibi tarafından ek depozito istendiğini buna karşı çıkınca çocuğunun gözü önünde silahla tehdit edildiğini iddia ederek, doktorun hakkında işlem yapılmasını istedi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan Ramazan Burak, iddiaya göre, oturduğu daireden taşınmak isteyince ev sahibi ve aynı zamanda özel bir hastanede görevli olan Uzman Dr. Hasan Güneş'in silahlı tehdidine maruz kaldığını ileri sürdü. Evi boşaltacağını ve evde herhangi bir hasarın olmadığını söyleyen Burak, ev sahibinin kendisinden ek depozito istemesine karşı çıkınca 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde karnına silah dayatılarak para istendiği iddia etti. Yaşanan olayın ardından kiracı Burak, karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından karakola çağrılan ev sahibi Burak'a gerçek silah değil kuru sıkı silah çektiğini kabul ederek, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Silah çekmedim biriken kirayı istedim"

Öte yandan, iddialarla ilgili telefonla ulaşılan Uzman Dr. Hasan Güneş, olayın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "7 aydır kiramı ödemediğini ve ben kendisiyle konuştum kiramı vermesini istedim. Herhangi bir şekilde silah çekmedim. Şahsın söylediği sözler hepsi yalandır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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