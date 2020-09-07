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Ağustosta en fazla reel getiri külçe altında oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ağustosta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.
 07 Eylül 2020 23:59
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Ağustosta en fazla reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, ağustosta en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,65 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 7,4 ve dolar yüzde 3,69 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,6, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,6 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,43, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 4,04 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,6, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,89 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,04 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 53,21, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52,89 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yıllık yüzde 23,02, dolar yüzde 15,58, DİBS yüzde 5,85, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 22,75, dolar yüzde 15,34, DİBS yüzde 5,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,47 kazanç sağladı.
Anadolu Ajansı
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