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8 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

8 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
 08 Eylül 2020 00:01
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8 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi videokonferans yöntemiyle basına kapalı toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 dönemine ilişkin girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.15)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

2- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un ana tablo maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/13.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında oynanacak.

(Ankara/14.00)

***

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Anadolu Ajansı
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