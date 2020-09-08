8 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|08 Eylül 2020 00:01
|Yazdır
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi videokonferans yöntemiyle basına kapalı toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2019 dönemine ilişkin girişimcilik ve iş demografisi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.15)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Bursa/19.00)
2- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un ana tablo maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/13.00)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında oynanacak.
(Ankara/14.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ali Erbaş denizde boğulan din görevlisi için başsağlığı mesajı
07 Eylül 2020 23:26
|Demirtaş'ın 'Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik' sözlerine Akşener'den yanıt
07 Eylül 2020 20:43
|Vaka sayısı 3,5 ay sonra 1700 sınırını aştı
07 Eylül 2020 20:30
|Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar ailelerin tercihine göre açılıyor
07 Eylül 2020 20:03
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayakta yolcuya izin verilmeyecek
07 Eylül 2020 19:36
|Bakan Kurum: Binlerce çalışanımıza istihdam oluşturacağız
07 Eylül 2020 19:31
|CHP'li iki meclis üyesi MHP'ye geçti
07 Eylül 2020 19:21
|Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Tatbikatı başarıyla devam ediyor
07 Eylül 2020 18:55
|Bahçeli'den seçim ve cumhurbaşkanı adayı açıklaması
07 Eylül 2020 17:29
|Eski Vekil 15 Temmuz'dan 2 gün sonra suikasta uğradığını açıkladı
07 Eylül 2020 17:05