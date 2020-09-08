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'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan "Altınkale"nin 15 gün sonra ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.
 08 Eylül 2020 00:03
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'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kente önemli bir turizm değeri katacak olan Altınkale Projesi ile Sıcak Çermik Meydanı ve Çadır Alanı inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak bölgede Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve beraberindekiler, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın marka değerlerine bir yenisinin eklendiğini belirtti.

Altınkale'de emeği bulunanlara teşekkür eden Yılmaz, "Bu eseri ortaya çıkaran, katkıda bulunan, Sivas'a kazandıran valimize ve belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sivas'tan 10 dakika uzaklıkta öyle bir yere gidelim ki çocuklarımız eğlenebilsin, huzur görelim." ifadelerini kullandı.

Açılışı 15 gün sonra yapılacak

Altınkale'nin 15 gün sonra açılışının yapılacağını aktaran Yılmaz, "Sivas'ın görülecek yerleri, 'görmeden gitme' denilecek yerlerinin arasına şimdi Altınkale'de eklenmiş oldu. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel olacak. Hizmet getirmenin şartı birlik, beraberlik, kardeşlik ve aklımız da gayemiz de halka hizmettir. İnanıyorum ki çok şey yapıldı, o yapılanlara ek olarak da Sivas'ı daha güzel yapacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ayhan, Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Sıcak Çermik'te kurulan çadır alanını da inceledi.

Ayhan, eskiden vatandaşların çadırda kaldığını ve bu geleneksel kültürün zamanla yok olduğunu belirterek, çadır komşuluğunu yeniden başlatacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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