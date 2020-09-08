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Fransız okulları tek kuruş vergi ödememişler

Türkiye'de yasal hiçbir dayanağı olmayan Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı kaçak Fransız okulları, hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Yüksek fiyatla Türk öğrencileri kaydeden bu okulların tek kuruş vergi ödemediği ortaya çıktı. Charles De Gaulle Fransız Lisesi, daha önce tespit edildiği gibi vergi kaçırdığı belirlenirse kapatılabilir
 08 Eylül 2020 06:40
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Fransız okulları tek kuruş vergi ödememişler

Fransa'nın Türkiye'de kaçak okul işlettiğini ortaya çıkaran Yeni Şafak, kaçak eğitim skandalında yeni bilgilere ulaştı. Ankara'daki "Charles de Gaulle" ve İstanbul'daki "Pierre Loti" adlı okulların hiçbir yasal dayanağı olmadan yasadışı eğitim verdikleri, iki okulun da üniversite sınavında haksız rekabete yol açtığı deşifre edilmişti. Çünkü kaçak okullardan mezun olan Türk öğrenciler "yabancı statüsü"nde göründükleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girerek normal üniversite adayına göre puanda yüzde 25 avantaj elde ediyor.

2 MİLYON TL VERGİ CEZASI

Söz konusu okullar ekonomik ve vergi yönünden de mercek altına alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Charles De Gaulle Fransız Lisesi'nde 2012 yılında vergi kaçakçılığı tespit ettikten sonra rapor yazarak usulsüzlüğü vergi dairesine bildirmişti. Defterdarlıkların incelemesi sonucu Maliye Bakanlığı'nın o dönem 2 milyon TL'ye yakın vergi cezası kestiği öğrenildi. Söz konusu vergi cezasına tepki gösteren Fransa'nın o dönemki Ankara Büyükelçisi Laurent Bili ise bu okulların faaliyetlerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Büyükelçi Bili, 22 Ocak 2012 yılında Charles De Gaulle Fransız Lisesine vergi denetçileri gönderildiğini açıklamış ve "O okulun Türk mevzuatıyla hiçbir ilgisi yok. Özel okul da değil. Tamamen Fransız mevzuatına göre çalışan ve kar amacı gütmeyen bir devlet okulu" diye itiraf etmişti.

HALA FAALİYETTE

Kesilen cezadan kurtulmak için uzun süre direnen okul yönetiminin, vergi cezasını vergi barışı ile büyük indirim sağlayarak sembolik olarak ödedikleri belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı vergi kaçakçılığına ilk etapta asgari ücretin 5 katı ceza yazıyor, ceza tekrarlarsa asgari ücretin 2 katı, üçüncü uyarıda ise okulun kapısına kilit vuruluyor. Bu kaçak okulun vergi kaçakçılığı tespit edilmesi ve üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen halen faaliyetlerini sürdürmesi dikkat çekici bulunuyor.

Önce bağış sonra kayıt

Kamuoyunda Türk mevzuatıyla hiçbir ilgisi olmayan, Fransız büyükelçinin itiraf ettiği gibi özel okul statüsü de bulunmayan bu kaçak okulun, nasıl Türk öğrenci kayıt ettiği halen merak ediliyor. Fransa devlet okulu olan Charles De Gaulle'ün Türk öğrencileri neye ve hangi şartlara göre kayıt ettiği yönünde sorular cevapsız kalıyor. Söz konusu sorulara yanıt aranırken, Türk öğrencileri kayıt yapmalarının yasak olmasına rağmen velilerin, çocuklarını anaokuluna yazdırmak için 50 bin ila 100 bin TL arasında bağış yaptıkları belirtiliyor. Yüksek meblağlı bağışlar sonrasında kayıtların gerçekleştiği iddia ediliyor.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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