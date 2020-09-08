Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere

Milliyet'in ekonomi haberine göre: İç piyasada gram altın 461 liradan, çeyrek altın 742 liradan, Cumhuriyet altını da 3,074 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor?

IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: Bir süredir 1926 desteğini test ederken gördüğümüz sarı metal, bu denemesini hafta başı itibariyle sürdürmeye devam ediyor. Ancak bu sefer daha önceki raporlarımızda da sıkça bahsettiğimiz yükselen kanalın alt bandını aşağı yönde kırmak üzere.

Bununla birlikte günlük grafikteki RSI(14) indikatörü 50 seviyesinin altında kapanış gerçekleştiriyor. Tepki vermeyip 1945 seviyesi üzerinde tutunamazsa negatif eğilim kendini hissettirebilir. 1926'nin aşağısında 1897 ara destek ve 12 Ağustos tarihinde görülen 1867 ana desteği gündeme gelebilir.



Meksa Yatırım tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: Altın 1922 ana destek seviyemiz üzerinde tutunmuş gözüküyor. Ancak bugün için kırılma seviyemizi, biraz daha aşağı alarak 1916 ta indiriyoruz.

1916 üzerinde tutunmayı başarırsa 1946 1951 1972 1990 ve 2000 e doğru hareketler mümkün olabilir. 1916 altına inerse 1910 1902 ve 1863 e doğru gerileme mümkün olabilir."



Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Altın geçtiğimiz hafta aşıya dair gelişmeler ve hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgasından negatif yönlü etkilenerek satıcılı bir haftayı geride bıraktı.



Haftalık seansa 1965 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, Dolar endeksindeki 92 seviyesinin altı test edilmesi sonrası hafta ortasında 1992 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesi kaydetti.

Ancak ABD Hastalık Önleme Merkezi Ekim ayının sonuna kadar aşı dağıtılmaya başlanabileceğine dair sağlık kuruluşlarına bildirim göndermesi kıymetli madenlere satışı getiren bir gelişme oldu.



Bir de haftanın son gününde ABD hisse senedi piyasaların gelen yüzde 3'lük satış altın üzerinde de baskı kurarken, 1916 dolar/ons seviyesini kadar geri çekilmesine sebep oldu.

Haftanın sonunda toparlanma arzusunda hareket eden sarı maden, 1934 dolar/onsa kadar yükselebildi ve önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6 kayıpla seansı tamamlamış oldu.



Gümüş ise güçlü başladığı haftada 28,90 dolar/onsla son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın işin sonunu getiremedi. Altınla birlikte satıcılı bir haftayı geride bırakırken, 26,91 dolar/onsla haftayı yüzde 2,1 kayıpla tamamladı.

Platin ise 900 dolar/ons desteğinin kırılıp, son bir ayın en düşük seviyesini 883 dolar/onsla kaydettiği bir haftayı geride bıraktı.



Haftayı 906 dolar/onstan tamamlayan platin önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 kayıp yaşarken haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu.

