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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.
 08 Eylül 2020 07:49
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Hatay'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında 2 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopter ve uçakla havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı
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