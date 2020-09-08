Çocuk vakalar artabilir

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Türkiye'de 12 çocuk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken uzmanlar, çocuklar arasında da vaka artışı yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Kovid-19 salgınında en çok endişe edilen konuların başında çocukların durumu geliyor. Uzmanlar, yüz yüze eğitim konusunda ikiye bölünürken, özellikle ABD'deki çocuk vaka sayısında artış olduğu ve okulların açılması ile birlikte Türkiye'deki tablonun da olumsuz seyredeceği gündeme getiriliyor. Bazı uzmanlar ise çocuk vaka sayısında artış olmamasına karşın, okulların açılmaması gerektiğini söylüyor. Uzmanların yaptığı bilimsel araştırmalara göre çocuklarda Kovid-19 vakaları genellikle hafif seyrederken, çocukların yüzde 94'ü hastalığı asemptomatik veya hafif atlatıyor.

ABD'de çocuklar Kovid-19'a bağlı hastane yatışlarının yüzde 1.6'sını oluştururken, İngiltere'de Kovid-19 geçiren 651 çocuk vaka üzerinde yapılan incelemede, çocuk vakalarda ağır hastalık ve ölüm riskinin diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu saptandı. Ancak obezite veya kronik rahatsızlığı bulunan çocuklarda virüsün etkileri daha ağır seyredebiliyor. Nadir de olsa birden fazla sistemi tutan inflamatuar sendrom (MIS-C) adı verilen toksik şok benzeri tablo yaşanabiliyor.

% 9'a çıktı

Türkiye'deki olası riskleri ABD'de yapılan son araştırmalarla Milliyet'e değerlendiren İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Salgının ilk günlerinde çocuklarda Kovid-19 vakalarının daha az görüldüğü düşünülüyordu. Fakat son aylarda çocuklarda Kovid-19 vakaları hızla artmaya başladı. Örneğin pandeminin başında ABD'de çocuklar tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 2'sini oluştururken, bu oran Ağustos sonunda yüzde 9.1'e yükseldi. Hatta ABD'de bazı eyaletlerde çocuklardaki vaka artış hızının yetişkinlerden daha fazla olduğu konuşulur oldu. Temmuz ayına kadar tüm ABD'de 200 bin çocuk vaka varken, Ağustos'ta sadece 4 haftada 179 bin 990 yeni çocuk vaka bildirildi. Yani bu 4 haftada yüzde 90 artış demek. Diğer ülkelerde de benzer tablo mevcut. ABD'deki tablo bizde de görülebilir" dedi.