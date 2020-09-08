Domuz cinayetleri can yakıyor
|08 Eylül 2020 08:27
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Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'de her yıl onlarca kişi domuz zannedilerek kazara öldürülüyor ya da yaralanıyor. Sadece bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin farklı illerinde 9 kişi domuz sanılarak vuruldu. Vurulanlardan 6'sı hayatını kaybederken 3'ü ölümden döndü. Avlanma kazaları şöyle:
Ayağından vuruldu
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ocak'ta ormanlık alanda ot toplayan Ömer Gümüşoğlu (50), domuz avına çıkan avcılar tarafından silahla ayağından vuruldu. Gümüşoğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesini duyan avcılar yardımına koştu.
Avda avlandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Selami Çelik (71) ile arkadaşı Fikret Şahin (62), 3 Haziran'da ekin tarlalarına giren domuzlar için ava çıktı. İddiaya göre, farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi. Olayda Şahin yaşamını yitirdi.
Mevziyi terk etti
Denizli'de Nuri Acar (55), yakın arkadaşı Ömer Ali K. ile 6 Haziran'da gece domuz avına çıktı. İki arkadaş domuz avlamak için mevzilendiğinde Nuri Acar mevzisini terk etti. Bu sırada domuzları gören yakın arkadaşı silahına davranarak ateş etti. Gece karanlığında ateşlediği silahı Acar'ın sonu oldu.
Gelinini öldürdü
Bartın merkeze bağlı Karahüseyinli köyünde 24 Temmuz'da Hüseyin Gökçe(67), bahçeden gelen hışırtı sesini duyunca domuz geldiğini zannederek pencereden tüfekle ateş etti. Ardından silahı ateşlediği bölgeye giden Gökçe, 31 yaşındaki gelini Gönül Gökçe'yi kanlar içinde buldu. Tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
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