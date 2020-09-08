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Domuz cinayetleri can yakıyor

Türkiye'de 2020'nin ilk 9 ayında 9 kişi domuz sanılarak vuruldu. Vurulan 9 kişiden 6'sı hayatını kaybederken 3'ü de ağır şekilde yaralandı. Yakınlarını vuranların ortak savunması ise, 'Sesin geldiği yönde domuz olduğunu zannettik' oldu
 08 Eylül 2020 08:27
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Domuz cinayetleri can yakıyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'de her yıl onlarca kişi domuz zannedilerek kazara öldürülüyor ya da yaralanıyor. Sadece bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin farklı illerinde 9 kişi domuz sanılarak vuruldu. Vurulanlardan 6'sı hayatını kaybederken 3'ü ölümden döndü. Avlanma kazaları şöyle:

Ayağından vuruldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ocak'ta ormanlık alanda ot toplayan Ömer Gümüşoğlu (50), domuz avına çıkan avcılar tarafından silahla ayağından vuruldu. Gümüşoğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesini duyan avcılar yardımına koştu.

Avda avlandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Selami Çelik (71) ile arkadaşı Fikret Şahin (62), 3 Haziran'da ekin tarlalarına giren domuzlar için ava çıktı. İddiaya göre, farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi. Olayda Şahin yaşamını yitirdi.

Mevziyi terk etti

Denizli'de Nuri Acar (55), yakın arkadaşı Ömer Ali K. ile 6 Haziran'da gece domuz avına çıktı. İki arkadaş domuz avlamak için mevzilendiğinde Nuri Acar mevzisini terk etti. Bu sırada domuzları gören yakın arkadaşı silahına davranarak ateş etti. Gece karanlığında ateşlediği silahı Acar'ın sonu oldu.

Gelinini öldürdü

Bartın merkeze bağlı Karahüseyinli köyünde 24 Temmuz'da Hüseyin Gökçe(67), bahçeden gelen hışırtı sesini duyunca domuz geldiğini zannederek pencereden tüfekle ateş etti. Ardından silahı ateşlediği bölgeye giden Gökçe, 31 yaşındaki gelini Gönül Gökçe'yi kanlar içinde buldu. Tüfekten çıkan kurşunların isabet ettiği talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
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