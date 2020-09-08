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Cezaevinde doktora

Dev bir eğitim ve sosyal hizmet kurumuna dönüştürülen cezaevlerinde 2020 yılı itibarıyla 44 bin 353 tutuklu ve hükümlü, yarım kalan eğitimlerini tamamlamak için ortaokul veya liseye kayıt oldu. 110 mahkum yüksek lisans, 47'si de doktora eğitimine devam ediyor
 08 Eylül 2020 08:36
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Cezaevinde doktora

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Adalet Bakanlığı, suçluların ıslah edilerek yeniden topluma kazandırılması hedefiyle, cezaevlerini dev bir eğitim ve sosyal hizmet kurumuna dönüştürdü. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, cezaevlerini eğitim kurumuna dönüştüren faaliyetleri özetle şöyle:

44 BİN MAHKUMA KAYIT: 2020 yılı itibarıyla; toplam 44 bin 353 tutuklu ve hükümlü, cezaevine girdikten sonra yarım kalan eğitimlerini tamamlamak amacıyla ortaokul veya liseye kayıt oldu. Temmuz 2020'de Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarına 30 bin 619 tutuklu ve hükümlü katıldı. Cezaevlerinde açılan okuma-yazma kurslarından 4 bin 39; yetişkin eğitimi 2. kademe başarı kurslarından da 2 bin 334 kişi yararlandı.

DOKTORALI MAHKUMLAR: 2020 itibarıyla; ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılarak bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen tutuklu ve hükümlülerden 7 bin 465'i önlisans düzeyindeki açıköğretim programlarına, 3 bin 946'sı lisans düzeyinde açıköğretim fakültelerine, bin 727'si örgün önlisans eğitimine, 688'i lisans eğitimine, 145'i uzaktan eğitime, 110'u yüksek lisans eğitimine, 47'si de doktora eğitimine devam ediyor.

KOVİD-19'A RAĞMEN: Kovid-19 salgınına rağmen tutuklu ve hükümlüler örgün ve yaygın eğitimlerine devam etti. Pandemi sürecinde cezaevlerinde bulunan 55 bin 72 tutuklu ve hükümlü sınavlarına girdi.

MESLEK KAZANDIRILDI: Cezaevlerinde 180'den fazla iş kolunda da, yılda 60 bin hükümlünün iş başında mesleki eğitim alması sağlanıyor. Cezaevinden meslek sahibi olmaları için açılan iş ve meslek kursları ile atölye çalışmalarını 82 bin 18 tutuklu ve hükümlü başarıyla tamamladı.

KİTAP KURDU MAHKUMLAR: Tutuklu ve hükümlülerin kütüphanelerden yararlanmaları teşvik edildi. Cezaevi kütüphanelerinde 1 milyon 2 bin yayın bulunuyor. Cezaevi kütüphanelerinde 1 milyon 102 bin kitap ödünç alındı. İl ve ilçe halk kütüphanelerinden ise 204 bin kitap ödünç istendi.

HAFIZ OLDULAR: İsteyen mahkuma dini rehberlik hizmeti de veriliyor. 2019-2020 arasında 114 mahkum hafızlık eğitimine alındı, tamamlayan 13 kişiye sınavla hafızlık belgesi verildi.

SPORLA SOSYALLEŞTİLER: Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ise toplam 198 bin 3 tutuklu ve hükümlü katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı çeşitli alanlarda antrenör ve usta öğretici desteği ile maddi kaynak sağladı.

RESMİ BELGELİ MESLEK: Cezaevleri bünyesinde müstakil birer mesleki eğitim merkezi açılması, bu yeterliliğe sahip olmayan ceza infaz kurumları bünyesinde ise en yakın mesleki eğitim merkezine bağlı bir mesleki eğitim birimi oluşturulması da planlanıyor. Böylece mahkumların mesleki öğrenmeleri resmen belgelendirilecek. Mahkumlar özel sektör ihtiyaçlarına uygun istihdam edilecek şekilde meslek programları alacak. Okullaşma için 317 cezaevinde 101 müstakil mesleki eğitim merkezi ve 216 bağlı mesleki eğitim birimi 2023 sonuna kadar açılacak.

Jandarma eşliğinde sınav

Açık cezaevlerindeki mahkumlar, okullarına giriş sınavları ve devamındaki vize ve tezleri için giriş çıkışlarını rahatlıkla yapabiliyor. Kapalı cezaevinde bulunan mahkumlar ise gerek okula giriş gerekse doktora ve master sınavını kazandıktan sonraki ara sınavlar, tez savunmaları için cezaevi yönetiminden özel izin alıyor. Terör suçu dahil her mahkum bu eğitim hakkından yararlanabiliyor. Ancak sınavlara girişte cezaevi yönetimi kaçma şüphesi, terör bağlantısı gibi kriterleri dikkate alarak özel değerlendirme yapabiliyor. Üniversitelerin de mahkumların sınavlarına ilişkin farklı uygulamaları bulunuyor. Bazı üniversiteler sadece soruları cezaevi yönetimine teslim ediyor, bazıları bir öğretim üyesi eşliğinde sınavı cezaevinde yapıyor, bazıları da mahkumların okula gelmesini talep ediyor. Mahkumların sınava gitmesi söz konusu olunca jandarma eşliğinde tıpkı hastaneye gider gibi güvenlik önlemleri alınıyor. Öğrenciler cezaevinde ise eğitimleri için kütüphaneler başta olmak üzere her türlü materyalden faydalandırılıyor.
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