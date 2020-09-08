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Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı

Boşandıktan sonra hayatına yalnız devam etmek istemeyen mühendis Ü.S., ikinci baharını yaşamak için üye olduğu evlilik sitesinde tanıştığı kadın tarafından yaklaşık 334 bin TL dolandırıldı.
 08 Eylül 2020 08:46
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Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: Mühendis Ü.S. boşandıktan sonra, hayatına yalnız devam etmek yerine kendisine yeni bir hayat arkadaşı bulmak amacıyla "www.russiancupid.com" isimli evlilik sitesine üye oldu. Bu evlilik sitesinde mart 2019'da kendini "Hoşgün" olarak tanıtan "Dzhoshkun Sezgin Hyusein" adındaki kadınla tanıştı.

SÜREKLİ OYALADI

Bir süre yazışıp konuştuktan sonra Hoşgün (28), anne-babasını Bosna Savaşı'nda kaybettiğini, Makedonya'da halasının yanında kaldığını, eniştesinin kumar borcuna karşılık kendisini başka erkeklere vermek istediğini söyledi. Yeni bir hayat kurmak istediğini belirten Hoşgün, 1 yıl önce boşanan ve evlenmek niyeti ile hayat arkadaşı arayan Ü.S.'yi ikna etti. Hoşgün, "Canım, sevgilim, seni seviyorum, sana geliyorum" gibi sözlerle Ü.S.'yi aralarında duygusal bir ilişki başladığına inandırdı. Ü.S., evlenmek üzere gelebileceğini söylemesi üzerine Hoşgün'ü İstanbul'a davet etti. Hoşgün, çalışmadığı için parasının olmadığını söyleyerek İstanbul'a gelebilmek için çeşitli bahanelerle para istedi

Bir yandan Ü.S.'den ısrarla para isteyen Hoşgün, çeşitli bahanelerle Ü.S.'yi oyalamaya devam etti. Hoşgün, tekrar sigorta yaptırması gerektiği, halasının kredi borcu faizi, kendisine Bosna'da kalan mirası alabilmek için paraya ihtiyacı olduğu bahaneleriyle "Bu sefer son, bu da bitsin geliyorum" diyerek Ü.S.'den para istedi. Sürekli para göndermekten dolayı rahatsız olan Ü.S. bulunduğu yere gelip kendisini almayı, Türkiye'ye getirmeyi teklif etti. Ancak Hoşgün, "Sakın gelme, eniştem ikimizi de öldürür" diyerek gelmesini istemedi. Havaalanında 3 gün konaklamak zorunda kaldığını belirterek yeniden para isteyen Hoşgün'ün artık pasaport kontrolünden geçebileceğini söylemesi üzerine Ü.S. Smüstakbel eşini karşılamak için havalimanına gidip beklemeye başladı. Uzun süre geçmesine rağmen Hoşgün'den haber alamayan Ü.S.'yi, Romanya'dan arayan bir şahıs Hoşgün'ün nezarette olduğunu söyleyerek, nezaretten çıkması için avukat parası istedi.
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