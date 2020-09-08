Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
|08 Eylül 2020 08:56
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Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: FETÖ'nün "mülki idare mahrem imamları"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında deşifre edilen bazı vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar daha önce adli ile idari soruşturmalar kapsamında görevden alınmıştı. MİT ve emniyetin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda itirafçı olan mahrem imamların verdiği bilgiler doğrultusunda aktif görevde olan yeni isimlere de ulaşıldı.
Belirlenen yeni isimler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı harekete geçti. FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen çoğu Doğu ve Güneydoğu illerinde olmak üzere aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısı İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alındı.
120 MÜLKİ İDARE AMİRİ DAHA LİSTEDE
Soruşturmada 120 mülki idare amirinin daha listede ismi bulunduğu kaydedildi.
470 İHRAÇ
15 Temmuz'dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563'üne soruşturma açıldı. Bunlardan 470'i ihraç edildi, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırıldı. FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilirken, 5 bin 642 kişi ise açığa alındı.Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
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