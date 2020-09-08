Doktor'un feryadı: Korona hastası15 dakikada kötüleşti, 1 saatte öldü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, yaşadığı tüm zorluklara rağmen salgın sürecinin başından bu yana COVID-19 servisinde mesleğini aşkla sürdüren doktorlardan sadece biri.

Korona savaşçısı doktorun feryadı: Hastam 15 dakikada kötüleşti, bir saate öldü... Ne olur ciddiye alın

Hastalara şifa olmak için büyük fedakarlıklar gösteren Tek, bu süreçte duygusal anlara da tanık oluyor. Yaklaşık 3 ay önce COVID-19 testi pozitif çıkan 62 yaşındaki bir hastanın muayenesini yapan Dr. Tek, geldiğinde belirgin bir rahatsızlığı olmayan hastasının, 15 dakika içerisinde solunum sıkıntısı çekmeye başladığını fark etti.

Bu sırada hastanın Ankara'da görevli doktor kızıyla telefonla görüşen Tek, gerekli müdahaleleri yapmasına rağmen meslektaşının babasını kurtaramadı:

'KIZI DOKTORDU'

"Durumu kötü değildi, şikayetlerini gayet güzel bir şekilde anlattı. Şikayetlerini anlatırken doktor kızları telefonla ulaşıp kendini ifade etmek istedi. Her şey yolunda görünüyorken 15 dakika gibi bir süre zarfında amcanın solunumu kötüleşti. Entübe edilmesi gerekti, 1 saat sonra kendisini kaybettik.

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Doktor hanımı teselli etmek için, 'Emanetiniz emanetim. Benim babam da olabilirdi' dedim. O da bana, ağlayarak 'Allah korusun, sizin babanız olmasın' dedi. O sıkıntıda bunu diyebilecek kadar güzel kalbi olan bir doktor. Kıyamıyor ve beni bile korumaya çalışıyor çünkü mesleğimizin doğasında var. Bizim için gerçekten bir psikolojik savaş. Hem sevdiklerimizi korumaya çalışıyoruz hem de insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim milletimizde kültürel olarak birbirimize bağlayan en önemli şey, dayanışma. Düğünler, cenazeler, taziyeler, bayram ziyaretleri... Ama herkesin ciğeri yanmadan ne olur ciddiye alın. Pandeminin bitebilmesi ve her şeyin eskisine dönebilmesi için gerçekten canla başla çalışıyoruz. Azıcık bir dikkat bile bizim hayatımızı kolaylaştırır."