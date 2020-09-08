Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
Anayasa Mahkemesi FETÖ ihraç edilenlerin, Baroya kaydının yapılması gerektiğine karar verdi.
|08 Eylül 2020 09:19
|Yazdır
FETÖ ihraç edilen bir kişi Ankara Barosuna kaydının yapılması için başvurmuş ancak bu talebi reddedilmiştir. Türkiye barolar Birliğine itirazda bulunulmuş ve bu itiraz kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin bu kararını yargıya taşımış ve idare mahkemesi TBB'nin kararını iptal etmiştir. Mahkemenin kararına yapılan itiraz da reddedilmiştir.
Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve yeniden yargılama yapılmasını talep etmiştir.
Anayasa Mahkemesi, olayda bir sözleşmenin söz konusu olmadığı ve ilgili yasal düzenlemelerde sadece "kamu hizmetinde istihdam edilmeye" dair bir yasak bulunduğuna dikkat çekmiştir.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Anayasa Mahkemesi'nden 'kanser ilacı' kararı
26 Ağustos 2020 19:55
|AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı
22 Ağustos 2020 11:17
|AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti
20 Ağustos 2020 16:37
|AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı
19 Ağustos 2020 12:00
|FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı
14 Ağustos 2020 10:50
|AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti
13 Ağustos 2020 11:21
|Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali
06 Ağustos 2020 12:40
|Samsun'daki sel felaketiyle ilgili eski DSİ yetkilileri yeniden soruşturulacak
05 Ağustos 2020 13:13
|Bazı anlaşmaların yayımlanmaması Anayasa'ya uygun bulundu
29 Temmuz 2020 13:40
|AYM'nin 4 siyasi parti ile ilgili kararları Resmi Gazete'de
29 Temmuz 2020 12:42