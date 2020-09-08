1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir

Anayasa Mahkemesi FETÖ ihraç edilenlerin, Baroya kaydının yapılması gerektiğine karar verdi.
 08 Eylül 2020 09:19
Yazdır
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir

FETÖ ihraç edilen bir kişi Ankara Barosuna kaydının yapılması için başvurmuş ancak bu talebi reddedilmiştir. Türkiye barolar Birliğine itirazda bulunulmuş ve bu itiraz kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin bu kararını yargıya taşımış ve idare mahkemesi TBB'nin kararını iptal etmiştir. Mahkemenin kararına yapılan itiraz da reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve yeniden yargılama yapılmasını talep etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, olayda bir sözleşmenin söz konusu olmadığı ve ilgili yasal düzenlemelerde sadece "kamu hizmetinde istihdam edilmeye" dair bir yasak bulunduğuna dikkat çekmiştir.

AYM kararı için tıklayınız

Diğer karar için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi'nden 'kanser ilacı' kararı
26 Ağustos 2020 19:55		 AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı
22 Ağustos 2020 11:17
AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti
20 Ağustos 2020 16:37		 AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı
19 Ağustos 2020 12:00
FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı
14 Ağustos 2020 10:50		 AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti
13 Ağustos 2020 11:21
Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali
06 Ağustos 2020 12:40		 Samsun'daki sel felaketiyle ilgili eski DSİ yetkilileri yeniden soruşturulacak
05 Ağustos 2020 13:13
Bazı anlaşmaların yayımlanmaması Anayasa'ya uygun bulundu
29 Temmuz 2020 13:40		 AYM'nin 4 siyasi parti ile ilgili kararları Resmi Gazete'de
29 Temmuz 2020 12:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Korsan taşımacılık yaparken yakalandı, polise 'en son birinizi öldüreceğim' dedi10:04 - Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı10:00 - Başarı Belgesi alan öğretmen kurtulacak Teşekkür Belgesi alan öğretmen norm fazlası olacak10:00 - Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı09:57 - Güne başlarken döviz fiyatları09:54 - Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti
09:52 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bini geçti09:33 - Akif Beki, koronavirüse yakalandığını duyurdu09:30 - 1040 personelin katılımıyla Van'da Yıldırım-10 operasyonu başladı09:27 - Kırklareli'nde nikahta oynayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza09:21 - Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı09:20 - KPSS'de korona iddiası Meclis'te
09:19 - Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir09:13 - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı09:11 - İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk09:10 - 'Simgelerin köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajı başladı09:08 - Erişte için toplandılar! 8 kişiye koronavirüs bulaştı
09:03 - Doktor'un feryadı: Korona hastası15 dakikada kötüleşti, 1 saatte öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
Ankara'dan sonra şimdi İstanbul alarmda
Bankalar inatla almaya devam ediyor: Yüz binden fazla şikayet var!
'Pamukkale'nin kardeşi' açılış için gün sayıyor
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Fox eski müdürünün Bylock'u deşifre oldu
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
Fransız okulları tek kuruş vergi ödememişler
Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ozan kabak 1
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
06.09.2020 sırbistan vs türkiye maçı 6
her seyden anlayan adam 1
susamam 1
pierre gasly 1
kayserililerin düğünü nevşehir'de yapması 2
lauturo martinez 1
enzo roco 1
muradına ermek 1
SON İLANLAR
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
Artvin Öğretmenevi İşçi Alacak
Kırklareli İl Özel İdaresi İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam