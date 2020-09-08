Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir

FETÖ ihraç edilen bir kişi Ankara Barosuna kaydının yapılması için başvurmuş ancak bu talebi reddedilmiştir. Türkiye barolar Birliğine itirazda bulunulmuş ve bu itiraz kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin bu kararını yargıya taşımış ve idare mahkemesi TBB'nin kararını iptal etmiştir. Mahkemenin kararına yapılan itiraz da reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve yeniden yargılama yapılmasını talep etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, olayda bir sözleşmenin söz konusu olmadığı ve ilgili yasal düzenlemelerde sadece "kamu hizmetinde istihdam edilmeye" dair bir yasak bulunduğuna dikkat çekmiştir.

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