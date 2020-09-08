KPSS'de korona iddiası Meclis'te
|08 Eylül 2020 09:20
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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara'da koronavirüs testi pozitif çıkanların ve şüphelilerinin Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulu'nda alındığı, ancak gözetmenlerin bu durumdan okula geldiklerinde haberleri olduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.
EKİPMAN VERİLDİ Mİ
CHP'li Taşcıer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, "Gözetmenlik yapanlar arasında kronik rahatsızlığı bulunanlar olup olmadığı önceden kontrol edilmiş midir? Hastanelerde COVID-19 vakalarıyla bir arada bulunan sağlık personeli tam teçhizat giyinmekte, bone, tulum, gözlük, galoş, N95 maske, siperlik gibi geniş kapsamlı ekipman kullanmaktadır. Ancak 130 dakika COVID-19 pozitif vakalarla bir arada tutulan gözetmenlere bu ekipmanların tümüyle sağlanmamasının açıklaması nedir?" dedi.
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