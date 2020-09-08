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Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
 08 Eylül 2020 09:21
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Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 39 ev karantinaya alındı.

Öte yanadn Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi; sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bozyiğit köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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