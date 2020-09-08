1040 personelin katılımıyla Van'da Yıldırım-10 operasyonu başladı

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIFLAR AİLELERİN TERCİHİNE GÖRE AÇILIYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1'den başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz."