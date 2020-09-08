Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı
Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.
|08 Eylül 2020 10:00
|Yazdır
Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
08 Eylül 2020 09:13
|Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
08 Eylül 2020 08:56
|Fox eski müdürünün Bylock'u deşifre oldu
08 Eylül 2020 07:23
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ'cü tutuklandı
07 Eylül 2020 17:33
|2 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis verildi
07 Eylül 2020 17:32
|Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor
07 Eylül 2020 17:23
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
07 Eylül 2020 15:08
|Çok sayıda kaymakam FETÖ'den açığa alındı
07 Eylül 2020 13:53
|DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'de korona çıktı
07 Eylül 2020 13:24
|Turuncu ve gri kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi
07 Eylül 2020 10:51