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Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.
 08 Eylül 2020 10:00
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Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalandı

Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve açığa alınan astsubay H.Ö'yü yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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