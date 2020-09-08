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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.
 08 Eylül 2020 10:04
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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
Anadolu Ajansı
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