Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.
|08 Eylül 2020 10:04
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
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